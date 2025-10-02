Ритейлер X5 провел ребрендинг

Ритейлер X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») убрал из названия слово Group. Компания «обновила визуальный стиль», а также представила новый слоган — «Главные в еде».

В новой дизайн-системе обновили «подход к композиции макетов», также задействованы дополнительные графические приемы, 3D-язык и фотостиль. В пресс-службе ритейлера заявили, что «новое позиционирование делает бренд ближе и понятнее потребителям». «Обновленная стратегия и визуальный стиль помогают говорить понятнее о нашей роли в жизни людей»,— заявила Ирина Гущина, директор по развитию корпоративного бренда и коммуникациям X5.

По состоянию на конец 2024 года под управлением X5 было более 27 тыс. магазинов. По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль X5 по МФСО снизилась на 18,9% в годовом выражении, до 48,144 млрд руб., а выручка увеличилась на 21,2%, до 2,244 трлн руб. В конце июня акционеры X5 утвердили дивиденды за 2024 год в размере 648 руб. на акцию.

