Следить за сосульками и снегом в Петербурге предстоящей зимой будет ИИ

Искусственный интеллект будет контролировать наличие снега и сосулек на крышах жилых зданий в Санкт-Петербурге. В ГАТИ для этого обучили восемь нейросетевых комплексов, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Обучение системы «Городовой» завершилось в конце зимы прошлого года. Поскольку точность работы стала высокой, сервис запустили в работу. ИИ должен будет безошибочно отличать наледь и снег от лепнины и барельефов на фасадах исторических и других объектов.

В прошлом году за содержание нежилого здания оштрафовали 21 владельца или ответственного за уборку снега и сосулек. Сумма штрафов составила 2,1 млн рублей. Работа «Городового» начнется с первым снегом, внимание уделят зданиям, где прежде были зафиксированы случаи падения сосулек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что нейросеть лишила владельцев торговых точек в Петербурге более чем 1 млн рублей в 2025 году.

Татьяна Титаева