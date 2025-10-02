«Битум» собирается провести собрание кредиторов «Башкиравтодора»

Салаватское ООО «Битум» намерено 15 октября провести собрание кредиторов банкротящегося АО «Башкиравтодор», уведомление опубликовано на Федресурсе. На встрече кредиторов, которая должна состояться в отеле Nesterov Plaza, планируется определить кандидатов на пост арбитражного управляющего госкомпании. Заседание арбитражного суда Башкирии, где будет утвержден управляющий, назначено на следующий день.

«Битум» является одним из крупнейших кредиторов предприятия, в январе арбитражный суд включил в реестр требований к «Башкиравтодору» около 976,3 млн руб. долга перед этой организацией. В пуле кредиторов «Битум» сумел остаться несмотря на несогласие налоговой службы.

Летом первое собрание кредиторов «Башкиравтодора» пытались провести «Аквамак-Процессинг», «АГ-Бизнесгрупп Уфа» и предпринимательница Айгуль Губаева (суммарный размер требований — 491,5 млн руб.), однако суд запретил встречу до того момента, пока не будут рассмотрены заявления Сбербанка о включении в реестр его требований на сумму более 1,9 млрд руб.

В середине июля арбитражный суд Башкирии отстранил от исполнения обязанностей временного управляющего «Башкиравтодора» Александра Путинцева, 24 июля на его место назначен Олег Рыкус, а сам «Башкиравтодор» был признан банкротом. Месяц назад решение о банкротстве было отменено, спустя две недели Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение и о назначении господина Рыкуса, поэтому пост является вакантным. По данным «Битума», общая сумма требований кредиторов к главному дорожно-строительному подрядчику Башкирии на сегодня составляет более 4,7 млрд руб.

