Банкротству объявили фальстарт

Апелляционный суд отменил решение о банкротстве АО «Башкиравтодор» — главного дорожно-строительного подрядчика Башкирии. Коллегия судей посчитала, что у компании есть шанс остаться на плаву за счет резервов и незавершенных контрактов, несмотря на многомиллиардные требования кредиторов. О возможности реабилитации, по мнению апелляции, свидетельствует, например, погашение 2 млрд долга перед ФНС. Кроме того, предстоящее сокращение 5 тыс. работников компании суд счел фактором социальной напряженности. Юристы отмечают крайне редкие случаи отмены банкротства юрлиц в практике.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 сентября опубликовал полный текст постановления, которым отменил решение первой инстанции о признании банкротом АО «Башкиравтодор». Как сообщал “Ъ”, 24 июля арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. «Башкиравтодор» выступал против, ссылаясь на выход предприятия на чистую прибыль по итогам первого полугодия и ожидаемые поступления от госзаказчиков. Но суд первой инстанции отклонил эти доводы, отметив, что общий размер долгов компании превышает 10 млрд руб. (5,7 млрд руб. текущих и 4,8 млрд руб. реестровых). Конкурсным управляющим был назначен Олег Рыкус, он успел подать несколько исков об оспаривании сделок должника на сумму около 4,9 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, 59,3% акций компании принадлежит региональному минземимущества, 40,6% — республиканской инвесткомпании «Региональный фонд». Среди крупнейших проектов, «замороженных» ввиду банкротства, реконструкция улицы Пугачева и строительство улиц Академика Ураксина и Высотной в Уфе общей стоимостью около 2,7 млрд руб. По итогам 2024 года убыток АО составил 719 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб.

Решение о банкротстве обжаловали в апелляции сам «Башкиравтодор», его акционеры, региональная прокуратура, Сбербанк и ООО «Битум». Их доводы сводились к отсутствию отчета временного управляющего по итогам процедуры наблюдения и его анализа финансового состояния компании, а некоторые апеллянты заявляли об аффилированности управляющего Олега Рыкуса с одним из кредиторов. Решать судьбу должника, по их мнению, должно собрание кредиторов, проводить которое первая инстанция запретила до рассмотрения требований Сбербанка к должнику. Прокуратура также заявляла, что конкурсное производство грозит «Башкиравтодору» расторжением госконтрактов, что только усугубит финансовое положение компании. Представитель ФНС на заседании поддержал доводы жалоб, отметив, что, несмотря на сложное положение, компания погасила 2,2 млрд руб. из 3,3 млрд руб. налогового долга.

В постановлении апелляции подчеркивается, что решать судьбу компании-должника после процедуры наблюдения может только первое собрание кредиторов, которое не проводилось.

Суд может принять решение самостоятельно лишь в случае, если этого не смогли сделать кредиторы (по причине разногласий или отсутствия кворума). Кроме того, указал апелляционный суд, предприятие продолжает работать, получать прибыль и погашать текущие долги, у него имеются зарезервированные средства и незавершенные контракты, по которым ожидается «оплата в существенном размере».

Однако установив значительную сумму долгов, суд первой инстанции не выяснил, какие активы есть у должника, какие поступления планируются от контрактов, каков размер дебиторской задолженности и объем денег на счетах, также нет сведений из регистрирующих органов об имуществе компании, говорится в постановлении. В итоге кредиторы и акционеры «Башкиравтодора» «фактически были лишены возможности» ознакомиться с отчетом управляющего, финанализом и рассмотреть вопрос о введении на предприятии реабилитационной процедуры, сделала вывод апелляция.

Отдельно апелляционный суд отметил риск «возникновения социальной напряженности», поскольку конкурсное производство предполагало последующее увольнение свыше 5 тыс. работников компании. В итоге решение о банкротстве было признано преждевременным и отменено. В возобновленной процедуре наблюдения Олег Рыкус назначен исполняющим обязанности временного управляющего «Башкиравтодора», в отсутствие иных кандидатов. Он должен провести финанализ и подготовить отчет.

Сам управляющий Олег Рыкус считает апелляционное постановление незаконным. «Были все основания для введения конкурсного производства в отношении АО "Башкиравтодор". В ближайшее время будет подана кассационная жалоба»,— заявил он “Ъ”.

Целесообразность спасения

Отмена решения о признании компании банкротом случается крайне редко и, как правило, связана с процессуальными нарушениями, отмечает адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов. При этом, уточняет партнер Orchards Вадим Бородкин, апелляционные суды обычно не стремятся переоценивать выводы первой инстанции о целесообразности введения той или иной банкротной процедуры. Здесь же апелляция указала на отсутствие безусловных доказательств невозможности восстановления платежеспособности должника, указывает господин Драгунов. Похожий случай был в 2023 году, когда апелляционный суд отменил решение о признании банкротом мостостроительного подрядчика ЗАО «Пилон» с долгами на 1,5 млрд руб. и ввел процедуру финансового оздоровления (с согласия большинства кредиторов), рассказывает руководитель практики «Антикризис и банкротство» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Мария Творогова.

3208 организаций признаны банкротами в первом полугодии 2025 года, по данным ЕФРСБ

«Возникающие в сфере банкротства нетипичные для практики случаи всегда сопровождают периоды турбулентности в экономике»,— говорит Денис Драгунов. Так, продолжает он, «в период острых кризисов государство пытается спасти значимые для экономики предприятия». Примерами могут служить моратории на банкротство, вводимые в 2020 и 2022 годах. А 10 сентября “Ъ” писал об обсуждении в правительстве банкротного моратория как одной из мер поддержки для металлургических предприятий.

Госпожа Творогова уверена, что апелляция учла значимость «Башкиравтодора» для экономики региона. Впрочем, гарантий того, что АО избежит банкротства, нет. Пока суд лишь вернул предприятие в стадию наблюдения, по итогам которой станет понятен дальнейший вектор развития дела, добавляет господин Драгунов. Но, по мнению Вадима Бородкина, учитывая существенный социальный аспект дела, есть вероятность, что мажоритарные кредиторы смогут найти компромисс для удовлетворения своих имущественных требований без банкротства предприятия.

