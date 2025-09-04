Reuters: BYD снизила план продаж электромобилей из-за падения спроса

Крупнейший в мире производитель электромобилей — BYD — пересмотрел планы по продажам. Как стало известно Reuters, китайская компания ожидает в этом году продать 4,6 млн электромобилей, что на 16% ниже изначального плана, представленного в марте. Источники агентства сообщили, что с того времени план продаж уже несколько раз пересматривался в сторону снижения.

Источники агентства высказывают мнение, что на это BYD вынуждает растущая конкуренция со стороны других производителей и падение спроса на электромобили в целом. За первые восемь месяцев 2025 года BYD смогла пока выполнить изначальный план только на 52%.

До 2024 года производство и продажи BYD быстро росли, увеличившись за четыре года в десять раз. Но в текущем году продажи сокращаются. На прошлой неделе BYD сообщила о падении квартальной прибыли на 30%, первом более чем за три года.

Алена Миклашевская