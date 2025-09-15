Пекарня «Цех 85» потребовала через суд от иркутского «клона» 2 млн рублей

Петербургская сеть пекарен «Цех 85» подала в суд из-за товарного знака на небольшую иркутскую сеть «Цех», сообщает «Деловой Петербург». ООО «Веселый купец» требует 2 млн рублей и считает, что название сети пекарен сходно до степени смешения с его зарегистрированным товарным знаком.

В «Цехе 85» рассказали, что собираются открывать в Сибири новые точки, однако случилась неурядица. В Иркутске уже пять лет работали пять точек «Цех», из-за чего «Веселому купцу» пришлось бороться за имя и искать компромиссы. В апреле они направили сибирякам претензию об урегулировании спора в досудебном порядке и предложили выплатить штраф в меньшем размере, чем сумма в иске.

В «Цехе» ответили отказом. По мнению представителей «Веселого купца», владелец сети во время отпуска в Петербурге посещал их заведения и видел рекламу о возможности открыть пекарни по франшизе. После споров «Цех» все-таки сменил название на «Бэйки». Юристы считают, что смена названия не исключает факта нарушения исключительного права «Веселого купца» на товарный знак.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга демонтировали пекарню на Московском проспекте площадью 74 кв. м.

Андрей Маркелов