«Роза Хутор» инициирует создание межгосударственного горного маршрута в СНГ

Горный курорт «Роза Хутор» представит на Международном туристическом форуме Travel Hub «Содружество» в Махачкале проект межгосударственного горного туристического маршрута, объединяющего популярные направления стран СНГ. Мероприятие пройдет с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба экосистемы «Интеррос».

Инициатива основана на многолетнем опыте курорта в развитии международного сотрудничества и высоком туристическом потенциале стран Содружества. На территории государств СНГ находятся популярные точки притяжения путешественников — горные массивы Кавказа, Памира, Арагаца, Тянь-Шаня и Алтая.

Эти регионы обладают значительным потенциалом и зачастую имеют трансграничный характер. Однако доля путешественников из стран Содружества на горных курортах остается относительно невелика, хотя есть возможности для роста.

За восемь месяцев 2025 года «Роза Хутор» принял на 20% больше иностранных гостей, чем за весь предыдущий год. Как отметил заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный, в определенные периоды до 65% от общего числа иностранных посетителей составляют туристы из стран СНГ.

