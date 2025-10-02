Шарлот обжаловал приговор в Верховном суде
Самарский исполнитель Эдуард Шарлот подал жалобу на приговор Самарского областного суда в Верховный суд России. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Певец Эдуард Шарлот
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В настоящее время жалоба зарегистрирована и передана в четвертый судебный состав Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ. Заседание по ее рассмотрению пока не назначено.
В декабре 2024 года певец был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и неуважении к религиозным чувствам.
Шарлота привлекли к уголовной ответственности за видео, на которых он сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла.
В колонии-поселении осужденный неоднократно нарушал режимные требования, поэтому администрация исправительного учреждения направила в суд представление о переводе певца в колонию общего режима. Суд в Тольятти удовлетворил представление колонии. Также Шарлот просил отправить его на СВО, но суд отказал осужденному.