Шарлот обжаловал приговор в Верховном суде

Самарский исполнитель Эдуард Шарлот подал жалобу на приговор Самарского областного суда в Верховный суд России. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Певец Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Певец Эдуард Шарлот

В настоящее время жалоба зарегистрирована и передана в четвертый судебный состав Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ. Заседание по ее рассмотрению пока не назначено.

В декабре 2024 года певец был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и неуважении к религиозным чувствам.

Шарлота привлекли к уголовной ответственности за видео, на которых он сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла.

В колонии-поселении осужденный неоднократно нарушал режимные требования, поэтому администрация исправительного учреждения направила в суд представление о переводе певца в колонию общего режима. Суд в Тольятти удовлетворил представление колонии. Также Шарлот просил отправить его на СВО, но суд отказал осужденному.

Георгий Портнов