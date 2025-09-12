Суд отказался отправлять Шарлота на СВО

Самарскому певцу Эдуарду Шарлоту отказано в отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Ъ-Волга» рассказал отец исполнителя, Валерий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Шарлот обратился к администрации колонии-поселения с просьбой отправить его в зону СВО, и материалы были переданы в суд. Однако после этого руководство исправительного учреждения представило документы о нарушениях режимных требований со стороны исполнителя.

В итоге суд в Тольятти постановил перевести Шарлота в исправительную колонию общего режима. Это повлияло на отказ в отправке певца в зону СВО. Сейчас исполнитель оспаривает свой перевод в колонию общего режима.

В ближайшее время решится вопрос, в каком именно учреждении будет содержаться Шарлот, и в каком суде будет рассматриваться его дело. Предполагается, что после этого суд вернется к решению вопроса об отправке Шарлота в зону спецоперации.

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил певца к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и неуважении к религиозным чувствам.

Певца привлекли к уголовной ответственности после того, как он снял видео, на которых сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла.

Георгий Портнов