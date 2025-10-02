Курская облдума перенесла выборы спикера на 4 октября

Депутаты Курской областной думы не стали выбирать сегодня, 2 октября, председателя. Исполняющий обязанности спикера Николай Жеребилов предложил исключить этот вопрос из повестки дня и перенести его на следующее заседание, которое состоится 4 октября.

В конце июня полномочия спикера сложил Юрий Амерев, возглавлявший парламент с 2021 года. Причиной его отставки, по данным «Ъ», стало то, что он не сработался с назначенным в конце прошлого года губернатором Александром Хинштейном. Полномочия председателя были возложены на Николая Жеребилова.

Выборы нового созыва Курской областной думы пройдут в 2026 году.

Сергей Толмачев