Капремонт жилья в Свердловской области завершен на 68%

В Свердловской области завершено 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Работы ведутся в рамках региональной программы и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в 750 многоквартирных домах региона. На данный момент работы полностью завершены в 12 муниципалитетах — в частности, в Сухом Логу, Верхнем Тагиле, Верхних Сергах, Слободо-Туринском, Галкинском, Зареченском, Нижнесергинском, Режевском, Талицком, Верхнесалдинском, Каменском и ЗАТО Свободный.

Основной акцент делается на завершении сезонных работ — ремонте плоских кровель, фасадов и заливке отмосток. Приоритетной также стала подготовка к отопительному сезону: в ускоренном режиме ведется монтаж систем теплоснабжения. При этом чаще всего в 2025 году ремонтировали крыши, канализации, системы водоотведения и водоснабжения, электроснабжения.

Лифты в этом году меняют в Екатеринбурге, Новоуральске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Заречном, Лесном, Полевском и Качканаре. Уже заменено 70 из 86 лифтов в 36 домах.

Всего в рамках региональной программы по капремонту в Свердловской области работы были проведены более чем в 9,2 тыс. многоквартирных домах, в которых проживают 341 тыс. семей.

Напомним, на капитальный ремонт многоквартирных домов в Свердловской области власти региона в этом году выделили более 8 млрд руб. По словам директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислава Суханова, недопуск к системам — одна из серьезных проблем капитального ремонта, поскольку не удается выполнить полную замену сетей, а частичная не приносит необходимых результатов.

