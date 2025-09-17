В Свердловской области вырастут взносы за капремонт

Региональный фонд капитального ремонта Свердловской области планирует повысить взносы за капитальный ремонт, сообщил генеральный директор фонда областного капремонта Станислав Суханов в эфире ОТВ. Решение о размере ставки еще не принято — обсуждение продолжается.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Станислав Суханов подчеркнул, что на увеличение взносов влияют рост заработных плат и подорожание строительных материалов. По его словам, изменения соответствуют общему уровню инфляции в стране. «Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления. Официальная инфляция, которая была признана по 2024 году в РФ — порядка 9,5%. Поэтому изменение тарифа в пределах 9% отражает изменение инфляции, которая была в нашей стране»,— сказал глава фонда.

Напомним, к концу августа в Свердловской области было завершено 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2025 году планируется провести капитальный ремонт в 750 домах — сейчас работы полностью завершены в 12 муниципалитетах.

Ирина Пичурина