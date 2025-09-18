В Белоруссию и Абхазию запретят вывозить детей по свидетельству о рождении

С 20 января власти России запретят вывозить детей до 14 лет по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, напомнила представитель МИД Мария Захарова. Для выезда им потребуется загранпаспорт.

«Что касается въезда в Россию по данному документу, то после 20 января 2026 года оно сохраняется только у тех детей, которые выехали по свидетельству о рождении за рубеж до этой даты»,— сказала дипломат на брифинге.

В МИД РФ утверждали, что этот запрет усложнит незаконный вывоз детей из страны с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении. В министерстве просили своевременно оформлять детям заграничный паспорт.