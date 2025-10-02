Бастрыкин не остался равнодушен к осквернению Вечного огня на Марсовом поле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту тушения Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соответствующее поручение глава Следственного комитета отдал руководителю ГСУ СКР по Петербургу Павлу Выменцу. После того как двое неизвестных залили Вечный огонь жидкостью, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений группой лиц.

По информации полиции, все произошло в ночь на 30 сентября. Неизвестные залили Вечный огонь жидкостью из бутылки и скрылись, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева