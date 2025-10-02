Директор ЗАЭС сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на станцию

Отсутствие внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности, заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, персонал ЗАЭС контролирует ситуацию. Он утверждает, что из-за продолжающихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удается отремонтировать поврежденную линию АЭС.

По словам господина Черничука, для проведения ремонта нужно ввести режим тишины. «Эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника... Чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским техническим персоналом, нужно обеспечение режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ»,— сказал он в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

ЗАЭС уже более недели, с 23 сентября, работает на резервных дизельных генераторах после обрыва последней высоковольтной ЛЭП из-за обстрелов. Как заявил в интервью «Ъ» главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров, станция находится на «последней линии защиты». По его мнению, обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины приобретают все более опасный и целенаправленный характер.

Подробнее о ситуации на станции читайте в интервью «Ъ» с Александром Уваровым.