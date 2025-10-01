Вечный огонь потушили на Марсовом поле, полиция ищет нарушителей

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах инцидента на Марсовом поле. Неизвестные потушили Вечный огонь, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Все произошло накануне около полуночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных залили Вечный огонь из бутылки и скрылись. На розыск нарушителей составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К изучению инцидента подключилось следствие. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд Петербурга дал 2,5 года за порчу билборда с военным и пяти флагов РФ.

Татьяна Титаева