Франция поставит Венгрии 4 млрд куб. м СПГ до 2038 года

Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала договор с французской Engie. Венгрия получит 4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ»,— рассказал господин Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после подписания документа (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Венгрия подписала десятилетний контракт с компанией Shell на поставку газа. Будапешт получит 2 млрд куб. м газа в течение десяти лет. При этом венгерские власти продолжают закупать газ у России. Отказ от него, по расчетам Международного валютного фонда, обойдется Венгрии в 4% ВВП.