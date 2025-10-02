Прокуратура взыскала деньги за невыполненный ремонт дороги в Тутаеве

Арбитражный суд Ярославской области принял решение взыскать с ООО «Тутаевская дорожностроительная компания» в доход бюджета округа 6,3 млн руб. в связи с невыполненными условиями контракта на ремонт улицы Толбухина. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

В 2022 году ООО ремонтировало улицу Толбухина на левом берегу Тутаева за 60 млн руб. Заказчиком выступало МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района. Как установила проверка прокуратуры, часть работ по контракту не была выполнена в соответствии с проектом. Речь идет о работах по ремонту покрытия пересечений и примыканий. Экспертиза, проведенная в 2025 году, установила, что стоимость невыполненных работ составляет 6,3 млн руб. Иск подала прокуратура Тутаевского района.

«Представитель ответчика против иска возражал, ссылался на письмо учреждения, в котором учреждение указывало, что в целях рационального использования бюджетных денег просит выполнить устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на проезжей части дороги вместо покрытий пересечений и примыканий. Ремонт пересечений и примыканий выполнить отфрезерованным асфальтобетонным материалом», — говорится в решении суда.

Суд не принял доводы ответчика, «поскольку документального подтверждения в установленном порядке согласования выполнения дополнительных объемов работ материалы дела не содержат». Решением суда с компании взыскана сумма 6,3 млн руб.

Эпизод с неотремонтированными пересечениями на улице Толбухина фигурировал в уголовном деле бывшего директора МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова. Однако в официальных сообщениях о приговоре эта история не упоминалась. Сам приговор, вынесенный в июне этого года, пока не опубликован и, согласно карточке дела, до сих пор обжалуется.

Антон Голицын