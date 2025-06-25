Бывшего тутаевского депутата приговорили к 3 годам колонии

В Ярославской области суд признал виновным экс-депутата Тутаевского муниципального совета, бывшего директора МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова в мошенничестве. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

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Как сообщили в прокуратуре региона, Пшеничников договорился с знакомым предпринимателем из Рыбинского района Игорем Синицыным о хищении денег из бюджета путем подписания трех фиктивных контрактов на разработку ПСД для ремонта улиц Комсомольской, Ленина и Терешковой города Тутаева. Ущерб, нанесенный бюджету Тутаевского района, составил 1,6 млн руб.

«В действительности работы по разработке проектно-сметной документации выполнялись по поручению Пшеничникова иными лицами»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший депутат не признавал свою вину. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, уточнили в ведомстве.

Владимир Пшеничников и Игорь Синицын получили по 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, поэтому может быть обжалован.

Алла Чижова