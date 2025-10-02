Назначены председатели комитетов заксобрания Челябинской области нового созыва

Законодательное собрание Челябинской области приняло постановления о назначении новых председателей утвержденных комитетов. Кроме того, определены депутаты, которые будут осуществлять полномочия на постоянной основе, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Председателем комитета по бюджету и налогам назначен спикер заксобрания Олег Гербер; по строительной политике и ЖКХ — Виталий Маслов; по аграрной политике и природопользованию — Вячеслав Евстигнеев; по экономической политике и предпринимательству — Максим Гулин; комитет по промышленной политике возглавил Владимир Перезолов; по социальной политике — Наталья Лощинина; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению — Анатолий Брагин.

В список депутатов, которые будут работать на постоянной основе, вошли Алексей Беседин, Анатолий Брагин, Олег Гербер, Вячеслав Евстигнеев, Павел Киселев, Наталья Лощинина, Денис Моисеев, Владимир Перезолов, Василий Швецов и Андрей Шмидт.

Согласно принятому в сентябре постановлению, размер вознаграждения депутатов, работающих на постоянной основе, составляет 121 тыс. руб. в месяц. Председатель будет получать шесть вознаграждений, первый вице-спикер — два, вице-спикер — 1,8, председатели комитетов — 1,3.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», количество комитетов заксобрания Челябинской области в новом созыве сократили с десяти до семи. В результате реорганизации упразднили комитеты по регламенту, по депутатской этике и информационной политике; по молодежной политике, культуре и спорту; по экологии и природопользованию.

Ольга Воробьева