Депутатов челябинского заксобрания будут наказывать за неявку на заседания

В Челябинской области депутатов законодательного собрания, работающих на профессиональной (постоянной) основе, начнут лишать части денежного вознаграждения за неявку на работу без уважительной причины. Соответствующее постановление утвердили члены регионального парламента VII созыва на последнем внеочередном заседании 11 сентября.

Депутаты на постоянной основе имеют право один раз в год без уважительной причины не присутствовать на заседании комитета, президиума (если входят в состав) или законодательного собрания. Согласно принятым нововведениям, в других случаях за неявку без уважительной причины для такого депутата вводится наказание — размер ежемесячной денежной выплаты сокращается на четверть.

На внеочередном заседании депутаты приняли ряд изменений в некоторые законы Челябинской области, а также постановления заксобрания, касающиеся вопросов работы членов регионального парламента и их помощников в новом созыве.

«Исполнение полномочий депутата на профессиональной основе не имеет ничего общего с трудовыми отношениями. Такая позиция была изложена Конституционным судом РФ в 2013 году. Трудовые договоры с депутатами заключаться не будут, основанием для исполнения полномочий на постоянной основе будет являться соответствующее постановление законодательного собрания»,— сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

В результате меняется принцип финансирования работы профессиональных депутатов. Вместо зарплаты они будут получать ежемесячную выплату, которая состоит из денежного вознаграждения и поощрения. По словам Олега Гербера, фактически изменится только порядок расчета, а не сумма. Согласно принятому постановлению, размер вознаграждения депутатов на постоянной основе сегодня составляет 121 тыс. руб. в месяц. Председатель получает шесть вознаграждений, первый вице-спикер — два, вице-спикер — 1,8, председатель комитета — 1,3.

Кроме того, поправки уточняют порядок освобождения от должности председателя заксобрания, его заместителей, председателей комитетов и их замов. Также устанавливается порядок выплаты денежной компенсации непрофессиональным членам регионального парламента, которые освобождаются от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время исполнения депутатских полномочий.