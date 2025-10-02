В заксобрании Челябинской области количество комитетов сократили до семи
Депутаты законодательного собрания Челябинской области утвердили новую структуру комитетов. Их количество сократили с десяти до семи, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Образованы комитеты по бюджету и налогам, по строительной политике и ЖКХ, аграрной политике и природопользованию, экономической политике и предпринимательству по промышленной политике, по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной политике.
В результате реорганизации упразднили комитеты по регламенту, по депутатской этике и информационной политике; по молодежной политике, культуре и спорту; по экологии и природопользованию.
Кроме того, депутаты сохранили систему, при которой избирается один первый заместитель и еще семь замов председателя.