ФК «Сочи» по пенальти проиграл «Крыльям Советов»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках пятого тура Пути РПЛ Кубка России уступил в серии пенальти в Самаре местным «Крыльям Советов».

Фото: ФК «Сочи»

В этом сезоне пути соперников уже пересекались в розыгрыше Кубка России. На стадионе «Фишт» основное время закончилось вничью со счетом 1:1, а по пенальти сильнее были сочинцы — 5:3.

Счет в этом противостоянии на 35-й минуте открыл форвард «Сочи» Михаил Игнатов, который воспользовался ошибкой соперника в обороне и отправил мяч в сетку ворот. До перерыва самарский коллектив дважды ответил результативно. Сначала после розыгрыша углового Роман Евгеньев оказался никем не прикрыт и восстановил равенство, а после одной из следующих атак защитник «Сочи» Набиль Абердин срезал мяч в свои ворота.

Второй тайм также получился богатым на события. На 70-й минуте словенский полузащитник южан Мартин Крамарич сначала заработал пенальти и сам его реализовал. На 82-й минуте самарцы снова вышли вперед благодаря Никите Чернову. На 87-й минуте Антон Зиньковский сделал счет на табло равным. Основное время завершилось вничью — 3:3. Победитель определился в серии пенальти, где удача была на стороне «Крыльев Советов» — 5:4.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 5 октября сыграет на своем поле с «Пари Нижний Новгород». После десяти туров в РПЛ будущий соперник занимает 15-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе шесть набранных баллов. «Барсы» идут на 16-м месте с двумя очками.

Евгений Леонтьев