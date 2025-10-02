Владимир Путин выступит на заседании клуба «Валдай» 2 октября

Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ХХII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября в Сочи. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на полях дискуссионного клуба, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем вопросов и ответов нашего президента»,— заявил глава МИД.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление президента ожидается после 16:00 мск.

ХХII ежегодное заседание международного клуба проходит с 29 сентября по 2 октября на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум объединил 140 участников более чем из 40 стран. В мероприятии выступают эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Елизавета Ершова