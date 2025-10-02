Суд отклонил иск жены экс-мэра Сочи о погашении процентов по кредиту

Замоскворецкий суд Москвы отклонил требования Янины Копайгородской, жены бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, обязать МВД и Минфин погасить проценты по кредиту на 98 млн руб., заблокированному из-за ареста ее счетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее Тверской суд не принял аналогичное обращение и передал дело по подсудности, указав, что ответчиком должно выступать МВД. В результате три иска Янины Копайгородской о взыскании процентов и компенсации морального вреда объединили в одно производство.

По словам истицы, в августе 2024 года она оформила в Альфа Банке заем на 98 млн руб. Деньги оказались заблокированы из-за ареста счетов, и ежедневно начислялись проценты около 90 тыс. руб. из-за невозможности погашения.

Янине Копайгородской и ее мужу Алексею предъявлены обвинения в растрате и присвоении, хищении земельных участков, получении взятки в 43 млн руб., а также легализации незаконных доходов. Кроме того, женщину обвиняют в давлении на свидетелей, что стало причиной ее перевода в СИЗО. Оба супруга вину не признают.

Алина Зорина