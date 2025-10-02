Делегация Минобороны Сирии прилетела в Москву

В Москву прилетела делегация министерства обороны Сирийской Арабской Республики (САР) во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном. Об этом сообщило сирийское информагентство SANA.

Как пишет Telegram-канал сирийского министерства, с российской стороны делегацию встречал замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

31 июля в Москву приезжал глава Минобороны САР Мархаф Абу Каср. Тогда он встречался с российским коллегой Андреем Белоусовым. Главы министерств обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами и ситуацию в ближневосточном регионе.