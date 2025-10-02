Зампреду «Яблока» Круглову предъявили обвинение в распространении военных фейков

Задержанного вчера в Санкт-Петербурге зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии, сообщил столичный СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

По версии следствия, в апреле 2022 года политик опубликовал в Telegram-канале «заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины». На допросе господин Круглов вину не признал.

Его адвокат Екатерина Тихонова рассказала, что дело касается двух постов в Telegram-канале. По ее словам, Максима Круглова допрашивали всю ночь, у него дома прошел обыск. Ждать суда политик будет в здании Следственного комитета. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы должен избрать ему меру пресечения.

«Все следственные действия проводились в ночное время, о чем зафиксированы необходимые возражения и замечания, приобщена часть характеризующего материала. Будем жаловаться и будем бороться»,— уточнила адвокат.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. По данным «Ъ», дело в отношении политика возбудили из-за публикации о событиях в украинском городе Буча.

Подробности — в материале «Ъ» «"Яблоко" плотно закатали».