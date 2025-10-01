«Яблоко» плотно закатали

Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-лидер ее фракции в Мосгордуме Максим Круглов стал фигурантом уголовного дела о «заведомо ложной информации» об армии в связи с высказыванием трехлетней давности. Днем ранее прокуратура Петербурга потребовала признать экстремистским материалом книгу другого зампреда «яблочников» Бориса Вишневского (внесен в реестр иноагентов). Это можно считать «сигналом» партии, считает эксперт: политического ресурса ее основателя Григория Явлинского уже недостаточно для того, чтобы «Яблоко» смогло полноценно участвовать в следующих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело против Максима Круглова (слева) сильно осложнит работу партии во главе с Николаем Рыбаковым (в центре), несмотря на авторитет ее основателя Григория Явлинского

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Уголовное дело против Максима Круглова (слева) сильно осложнит работу партии во главе с Николаем Рыбаковым (в центре), несмотря на авторитет ее основателя Григория Явлинского

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Столичное подразделение СКР возбудило уголовное дело против заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба ведомства. Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Дело возбудили по результатам совместной работы сотрудников столичного СКР и Центра по противодействию экстремизму МВД. Как сообщает следствие, речь идет о публикации в Telegram-канале экс-депутата, размещенной в апреле 2022 года (по данным “Ъ”, в ней говорилось о событиях в украинском городе Буча).

Максим Круглов руководил фракцией «Яблоко» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. В 2024 году он снова баллотировался в столичный парламент, однако не был зарегистрирован из-за недостаточного количества подписей избирателей.

Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале сообщил, что Максима Круглова везут в Москву из Санкт-Петербурга и связи с ним нет. «Пост, о котором идет речь, нам неизвестен. Максим — бывший депутат Мосгордумы, заместитель председателя партии, всегда был и есть очень осторожен, и вся его деятельность всегда носила легальный характер»,— подчеркнул господин Гончаров. Еще один источник в партии подтверждает, что задержание господина Круглова произошло в Санкт-Петербурге, куда тот ездил к другу, но так и не успел с ним встретиться.

«Вероятно, сейчас его все еще везут в Москву, а когда привезут — будут следственные действия: допрос, обыск»,— предположил собеседник “Ъ”.

Пресс-служба «Яблока» сообщила, что партия занимается организацией юридической помощи Максиму Круглову и не располагает дополнительной информацией о случившемся.

Накануне суд Санкт-Петербурга принял к производству иск прокуратуры к другому зампреду «Яблока», бывшему депутату петербургского заксобрания Борису Вишневскому (внесен в реестр иноагентов) с требованием признать экстремистским материалом его книгу «Хроники возрожденного Арканара». Напомним, что минувшим летом вступили в силу поправки в уголовное законодательство, которые позволяют признать экстремистской организацией любое сообщество в том случае, если кто-то из его участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества либо участии в нем (ст. 282.1 УК РФ). Формально ожидаемое внесение книги в перечень экстремистских материалов еще не означает автоматического признания ее автора экстремистом, однако такое развитие событий в дальнейшем тоже не исключено.

Задержание Максима Круглова — это превентивный сигнал руководству партии о том, что даже нынешней «почти никакой» деятельности «Яблока» все-таки слишком много, считает политолог Александр Кынев.

По его мнению, хорошие личные отношения основателя и духовного лидера партии Григория Явлинского с главой государства вовсе не защита для всех «яблочников». «Я думаю, что ресурса Явлинского, пока он физически существует, хватит для того, чтобы "Яблоко" сохранялось как организация. А вот для того, чтобы полноценно вести избирательные кампании,— уже нет. То есть, грубо говоря, будет статус, но без активности»,— предполагает эксперт. По его мнению, в ближайшей перспективе возможны два сценария: либо партия не будет допущена (или сама по каким-то причинам не пойдет) на выборы в Госдуму, но сохранит регистрацию за счет участия в региональных и местных кампаниях, либо на выборы она пойдет, но фактически кампанию вести не будет.

Анастасия Корня