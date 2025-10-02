Кассация отменила решение о сносе гостиничного комплекса под Геленджиком

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о сносе гостиничного комплекса «Можжевеловая роща» в поселке Кабардинка под Геленджиком. Спор между прокуратурой и предпринимателем Каро Сипки разрешился в пользу последнего, пишет «Ъ».

Прокуратура Геленджика требовала ликвидировать объекты, утверждая, что компания «Можжевеловая роща» вела строительство самовольно — без разрешений и необходимых экспертиз. Геленджикский городской суд отклонил иск прокуратуры, указав, что только отсутствие разрешения на строительство не является достаточным основанием для принятия решения о сносе возведенного объекта.

В марте 2024 года администрация Геленджика через суд добилась восстановления сроков подачи жалобы. В августе 2024 года краевой суд Краснодарского края отменил решение суда первой инстанции, предписав застройщику демонтировать возведенные объекты.

Застройщик обжаловал восстановление срока подачи жалобы в Четвертом КСОЮ, и решение краевого суда было аннулировано. Также в судебном акте кассации указано, что Каро Сипки является ненадлежащим ответчиком, поскольку объекты рекреационного комплекса «Можжевеловая роща» принадлежат другим лицам.

Комплекс, состоящий из нескольких гостиниц, расположен на 1527-м км трассы М4 «Дон», на месте бывшего кемпинга «Можжевеловая роща». Проект туристического кластера «Можжевеловая роща» впервые представили на международной выставке MIPIM в Канне в марте 2012 года. Соглашение о намерениях подписали департамент курортов и туризма Краснодарского края, администрация Геленджика и ООО «Можжевеловая роща». Инвестор обязался построить гостиничный комплекс на 1,5 тыс. мест на участке площадью 7,1 га, принадлежащем предпринимателю Каро Сипки.