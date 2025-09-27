Петербурженка пострадала при утреннем пожаре в Невском районе

Утром 27 сентября доме по адресу: Октябрьская набережная, 122, к. 5 случился пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 27 сентября в 7:25, в двухкомнатной квартире горела кухня площадью 6 кв. м. три Пожарно-спасательным расчетам удалось ликвидировать возгорание удалось к 7:55. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка погибла при квартирном пожаре на проспекте Ветеранов.

Артемий Чулков