Стоимость входа в ЦПКиО на Елагином острове изменится с 4 октября

Стоимость входа в Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове изменится с 4 октября, речь идет о выходных и праздничных днях, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Входной билет для взрослых обойдется в 200 рублей, держатели «Единой карты петербуржца» смогут попасть в ЦПКиО за 150 рублей, студенты, военнослужащие и школьники — за 50 рублей.

По-прежнему остается бесплатным вход для пенсионеров, членов многодетных семей, инвалидов 1-й и 2-й групп, жители блокадного Ленинграда, участники СВО и их семьи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работу фонтанов в «Петергофе» продлили до 4 ноября.