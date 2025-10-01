Грета Тунберг заявила о планах Израиля перехватить «Флотилию свободы»

Во «Флотилии свободы» («Глобальной флотилии Сумуда») заявили, что Военно-морские силы Израиля сейчас пытаются перехватить суда гуманитарного морского формирования. ЦАХАЛ занимается этим в рамках морской блокады сектора Газа.

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

«Вероятно, сегодня ночью мы будем перехвачены Израилем, что будет вопиющим нарушением гуманитарного и морского права»,— заявила активистка Грета Тунберг, которая находится на одном из судов флотилии. Видео с ее заявлением было выложено на странице гуманитарной миссии в соцсети X.

Флотилия включает около 40 судов. Она везет к берегам Газы гуманитарную помощь. Инициатива стала крупнейшей по масштабу из всех гуманитарных миссий, направленных к Газе за всю историю, отмечало ранее агентство Анадолу.

Пропалестинские активисты вышли из Барселоны в направлении сектора Газа 1 сентября. Израиль за эту инициативу ранее уже пригрозил поместить госпожу Тунберг в тюрьму для террористов в Израиле и конфисковать суда «Флотилии свободы».

