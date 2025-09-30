Армейцам нужны «мусорные» голы

СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» на своей площадке в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:5. Это было второе поражение армейцев в сезоне и самое «заслуженное» — так плохо команда еще не выглядела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ХК СКА и «Торпедо» во время матча

Фото: ХК СКА Игроки ХК СКА и «Торпедо» во время матча

Фото: ХК СКА

Торпедовцы стали главной сенсацией старта КХЛ, одержав шесть побед подряд под руководством Алексея Исакова. Именно он сменил на посту главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, который работал в Нижнем Новгороде три года. А Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР, трехкратный обладатель Кубка Стэнли отправился в Петербург по приглашению СКА.

Интересно, что под каток волжского клуба в начале сезона попали и петербургские армейцы, уступившие в Нижнем Новгороде со счетом 2:3. Но то поражение случилось в овертайме. И не было закономерным. В матче, который состоялся в Ледовом дворце накануне, СКА с самого начала оказался в положении «лежачего». Гости больше владели шайбой, создавали больше моментов, были быстрее, агрессивнее и на 13-й минуте открыли счет.

Хозяевам понадобился еще целый период игрового времени, чтобы распечатать ворота «Торпедо». И это удалось сделать только в большинстве — отличился нападающий Валентин Зыков, добивший шайбу в ворота с пятачка. Но волжане глазом не моргнули и тут же забили второй гол.

И снова СКА долго пытался сравнять счет. По игре превосходства у хозяев не было, но было давление, и на 52-й минуте после хитрого оставления Николая Голдобина точный бросок в дальний угол удался защитнику Никите Смирнову. Это была его первая шайба в КХЛ. Казалось, сейчас армейцы удержат счет, хотя бы не пропустят, доведут игру до овертайма, а то и переломят ход матча, воодушевленные успехом. Но в оставшееся до сирены время торпедовцы отправили в ворота Егора Заврагина еще три шайбы. Одна была заброшена с пятачка, другая — с нулевого угла, когда голкипер СКА ошибся, третья — уже в пустые ворота. Концовка матча окончательно дала ответ на вопрос, кто сильнее в этот вечер. Хозяева так и не смогли диктовать свои условия. И проиграли, можно сказать, вчистую.

После матча Игорь Ларионов говорил о том, что игрокам СКА не хватает стойкости, волевых качеств, дисциплины, характера. В каких-то моментах — мастерства. Это, так сказать, дело наживное. Армейцы часто пытаются разыграть шайбу «до верного», когда есть возможность сразу бросить по воротам. Нужны «мусорные» голы, дал понять наставник СКА. Это, другими словами, любые голы, даже некрасивые — для результата. И надо перестать пропускать в свои ворота на старте домашних матчей. Так происходило во встречах СКА с минским «Динамо» (3:2), «Авангардом» (2:4) и вот теперь с «Торпедо». Такое начало выбивает команду из колеи, ставит СКА в положение отыгрывающегося, а сопернику позволяет занять выжидательную позицию, играть от обороны. Почему петербуржцы пропускают первыми на своем льду, Ларионов сам, похоже, не знает.

Впрочем, У СКА есть возможность реабилитироваться за поражение в матче с тем же противником. Волею календаря армейский клуб и «Торпедо» проведут еще один матч в Ледовом дворце уже завтра, 1 октября.

Сейчас СКА занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Клуб «Шанхайские драконы», прописавшийся с этого сезона в Петербурге, идет на две позиции выше. Команда, которой руководит канадский тренер Жерар Галлан, одержала победы в гостях над «Ладой» (4:1), «Спартаком» (3:1) и 4 октября примет на «СКА Арене» челябинский «Трактор».

Кирилл Легков