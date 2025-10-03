В первую голову имплант

Компания «Нейроимпланты ELVIS» начинает тестирование своего кохлеарного импланта. Об этом рассказал Русфонду директор по развитию компании Никита Булдаков. В следующем году планируется начать продажи. Пробиться на рынок, занятый большой тройкой мировых производителей, явно очень трудно, но у команды ELVIS есть план. А параллельно компания готовит удивительную вещь — устройство, которое позволит слепым прозреть.

«Нейроимпланты ELVIS» всего год назад перешли в чистый бизнес, отпочковавшись от АНО «Сенсор-Тех». АНО развивала целую гамму проектов. ELVIS забрал те, которые связаны с нейроимплантацией. Все они, по мнению компании, имеют коммерческий потенциал. Инвесторами и совладельцами новой компании стали трое ее основателей, а также фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (создатель «Сенсор-Теха») и инвестфонд «Восход», созданный «Интерросом» Владимира Потанина.

Все проекты ELVIS базируются на нейроимплантации: к нервным клеткам человека присоединяются электроды, которые создают прямую связь между мозгом и каким-то внешним устройством. Это работает в обе стороны — можно доставлять в мозг информацию, а можно изучать, что же в мозгу происходит.

Нейроимплантация сейчас и популярна, и многообещающа. Ею очень масштабно занимается Илон Маск. Управление техникой посредством мысли, возвращение подвижности парализованным — все это обещают нейроимпланты.

У ELVIS четыре проекта в этой сфере. Кохлеарный имплант — самый понятный и ближе всего подошедший к производству.

В России ежегодно устанавливается примерно 1,5 тыс. кохлеарных имплантов. Технология не нова, срок действия многих патентов истек. Не нужны прорывные изобретения, не нужны клинические испытания — только технические и токсикологические. Кохлеарный имплант ELVIS к ним готов, говорит Булдаков.

Понятно желание молодой компании воспользоваться моментом и подняться на импортозамещении. Но рынок давно поделен между тремя мировыми грандами — Cochlear, MED-EL и Advanced Bionics, у каждой за плечами десятилетия работы. А у ELVIS только тестовый образец. Опыта использования нет. А ведь имплант ставят на всю жизнь и в основном детям.

Родительское сообщество относится к новинке двояко. Будет круто, если у ELVIS все получится. Хорошо, если на рынке, подверженном риску санкций, появится местный производитель. Но своему ребенку я бы скорее выбрала проверенного производителя, так говорят мамы. Врачи, если в целом, считают, что ничего невозможного в создании приличного российского кохлеарного импланта нет. Но причин для массового перехода на новую технику пока не видят. Однако ELVIS собирается на все 100% использовать особенности нашего рынка и текущей ситуации. Прежде всего компания планирует организовать для своих клиентов бесплатную реабилитацию в частных медцентрах. Реабилитация при установке кохлеарного импланта – это обучение детей распознавать и использовать впервые услышанные звуки. Это 90% успеха, без нее кохлеарный имплант просто не имеет смысла. Она предусмотрена ОМС, но ресурсов госклиник не хватает. Мы не раз об этом рассказывали. Есть у компании и еще несколько идей по поводу борьбы за рынок, но их она попросила пока не обнародовать.

Проект искусственного зрения — совсем из другой сферы. Тут пока не рыночные маневры, а передовые технологии, позволяющие видеокамере напрямую общаться со зрительной корой мозга. Ее уже проверили на обезьянах. Подробности — на сайте Русфонда.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»