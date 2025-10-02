Каталогу госзаказа дали новый шанс

Белый дом распорядился провести эксперимент по ведению каталога конкретных товаров для госзакупок малого объема и его интеграции с ГИС «Промышленность», информсистемой закупок (ЕИС) и единым агрегатором малых закупок «Березка» (ЕАТ). В ЕАТ на эксперимент смотрят как на реализацию возможности регуляторов следить за всеми этапами реализации продукции. Минпромторг, который и разработал распоряжение правительства, продолжает работу по «стыковке» системы госзаказа Минфина со своей ГИСП. Участники рынка, в свою очередь, идею каталогизации всех без исключения товаров по-прежнему считают утопичной, ссылаясь на опыт систематизации на электронных торговых площадках, размещающих госзаказ.

Белый дом принял предложение Минпромторга о проведении с 1 октября 2025 по 31 марта 2026 года эксперимента по созданию и ведению Единого каталога товаров для закупок малого объема (ЗМО, до 600 тыс. руб., в 2023 году их общий объем оценивался в 1,3 трлн руб., см. “Ъ” от 2 июля 2024 года) —опубликовано распоряжение правительства (РП №2710 от 29 сентября). Участвовать в пилоте, помимо Минпромторга, будут подведомственный ему Росстандарт, Минфин и Федеральное казначейство, а оператором выступит АО «Единый каталог товаров, работ и услуг». Также в эксперименте смогут принять участие поставщики и электронные торговые площадки (ЭТП) — на добровольной основе.

Эксперимент затронет 13 категорий товаров из ОКПД 2 (бумагу, журналы, вычислительные машины, офисную мебель и др.). Ожидается, что в рамках пилота состоится не менее 20 госзаказов и будет создано не менее 100 позиций для каталога. При этом как минимум 80% из внесенных туда товаров должны быть внесены в реестр российской промышленной продукции — перед госзаказчиками, напомним, поставлена задача повысить долю покупок такой продукции, реестр ведет Минпромторг, давно предлагающий объединить его с каталогом, ранее запущенным в ЕИС Минфином (единый каталог товаров, работ и услуг). В ходе эксперимента и будет апробирована интеграция нового каталога с ГИСП, ЕИС в сфере закупок и Единым агрегатором торговли малого объема (ЕАТ «Березка», проект госкорпорации «Ростех»; не является ЭТП, см. “Ъ” от 31 октября 2018 года). По итогам эксперимента рассмотрят вопрос о расширении апробированного механизма на все закупки малого объема, уточняют в Минпромторге.

В качестве площадки, на базе которой решено проводить эксперимент, выбран портал народных художественных промыслов. Как объяснил “Ъ” советник генерального директора ЕАТ Сергей Говорун, такое решение обусловлено «техническими причинами» и в будущем портал может быть переименован. Ключевой же задачей проведения эксперимента он называет создание реестра идентификационных номеров для товаров, работ и услуг «по аналогии с ИНН для налогоплательщиков». По его словам, в рамках эксперимента, участвовать в котором игроки рынка смогут безвозмездно, будет разработана и апробирована «технология виртуальной прослеживаемости жизненного цикла товара от создания до утилизации», в результате чего регуляторы получат «достоверные данные об обороте товаров».

Правительство утвердило концепцию совершенствования госзакупок малого объема летом 2024 года (см. “Ъ” от 2 июля 2024 года). Весной 2025-го Минфин приступил к реформе ЗМО, опубликовав проект поправок к 44-ФЗ, предусматривающий создание единого каталога конкретных товаров для стандартизации их наименований. Завершить работу, подключив выбранные для проведения ЗМО информсистемы к ЕИС, планируется к июлю 2026 года (см. “Ъ” от 17 марта).

Участники рынка, в свою очередь, считают, что создание единого стандарта для описания продукции представляется нереализуемым на практике. «Концептуально Минпромторг прав. Вместе с этим у всех разные требования к продукции, а значит — разные описания. Практичным решением будет мэппинг — связка товаров из разных каталогов»,— отмечает заместитель генерального директора федеральной ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев. Эксперимент же в заявленном объеме «один каталог — одна торговая система», по его словам, не несет в себе никакой «новизны», поскольку на федеральных ЭТП уже не первый год проходят закупки с использованием продукции из их каталогов. Поэтому более объективным результат мог бы получиться при участии нескольких торговых систем и нескольких каталогов, отмечает собеседник “Ъ”.

Полина Попова