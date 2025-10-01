Инфляция в России на последней неделе сентября ускорилась

Рост потребительских цен на неделе с 23 по 29 сентября ускорился до 0,13% после 0,08% неделей ранее. С начала года инфляция составила 4,29%, в годовом выражении — 8,01%.

В резюме Минэкономики (.pdf) указано, что в сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,16%. Из публикации Росстата следует, что сильнее всего подорожали помидоры (+7,38%), куриные яйца (+2,4%), бананы (+1,28%). Подешевели репчатый лук (-2,2%), огурцы (-1,7%), яблоки (-1,5%).

Рост цен на непродовольственные товары составил 0,16%. В числе подорожавших товаров первой необходимости указаны хозяйственное мыло и сухие корма для животных (+0,4%), детские подгузники и спички (+0,3%).

В сфере услуг инфляция составила 0,08%. За неделю выросла стоимость проживания в пятизвездочных и четырехзвездочных отелях (+0,5%), стрижек мужских (+0,3%) и женских (+0,2%), восстановления зуба пломбой (+0,2%).

Банк России прогнозирует, что по итогам 2025 года инфляция составит 6-7% и вернется к цели в 4% в 2026 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что проект федерального бюджета на 2026-2028 годы регулятор рассматривает как дезинфляционный, несмотря на заложенное в нем повышение НДС.

