Боб Хартли обратился к хоккеистам «Локомотива» после победы в Астане

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли похвалил своих подопечных за игру в Астане. Видео с обращением наставника к игрокам в раздевалке после матча с «Барысом» опубликовал клуб в своем Telegram-канале.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Барыс» со счетом 5:1.

«Хорошая выездная победа, парни. Так надо реагировать на поражения (ярославцы уступили в прошлом матче — «Ъ-Ярославль»). Алекс (Мельничук, вратарь — прим. «Ъ-Ярославль»), отлично сыграл. Хорошая командная работа, хороший третий период. Важные два очка. Готовимся к следующей игре»,— сказал Боб Хартли.

В ходе послематчевой пресс-конференции Боб Хартли рассказал, что перед игроками стояла задача в первом же периоде захватить инициативу — это и было сделано.

«Все дело в командной работе, в командной самоотдаче. У нас сбалансированный состав и хороший тандем. Неслучайно "Локомотив" выиграл Кубок Гагарина в прошлом году»,— сказал наставник.

Отвечая на вопрос журналистов, главный тренер поделился своим мнением о «Барысе». Боб Хартли считает, что команда «играет очень хорошо».

«Сегодня мне показалось, что они начали медленно. Мы забили ранний гол, который заставил их понервничать, а затем забили второй гол. Мы взяли игру под свой контроль. Я не думаю, что мы увидели лучшую игру от "Барыса", но это очень сильный соперник»,— прокомментировал главный тренер «Локомотива».

Ставший сегодня четвертым защитником в истории КХЛ, набравшим 300 очков, Андрей Сергеев обратил внимание игроков на следующий матч с омским «Авангардом» и назвал его «хорошей проверкой».

Ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице чемпионата с 18 очками.