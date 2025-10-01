Ярославский «Локомотив» обыграл «Барыс» со счетом 5:1

ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Матч в Астане завершился счетом 5:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» в матче против «Барыса» в каждом периоде забивал минимум по одной шайбе: в первом периоде отличился защитник Андрей Сергеев, во втором — нападающий Байрон Фрэз. В третьем с разницей в 36 секунд в ворота хозяев ярославцы забросили две шайбы: Георгий Иванов (43:30) и Егор Сурин (44:06).

Но «сухаря» вратаря «Локомотива» Алексея Мельничука лишил игрок «Барыса» Райли Уолш за 4,5 минуты до конца матча. Ярославцы на это ответили еще одной заброшенной шайбой (на счету Никиты Кирьянова), установив окончательный счет 1:5.

3 октября ярославский клуб сыграет с «Авангардом» в Омске. Именно этот клуб в 2021 году Боб Хартли, в настоящее время главный тренер «Локомотива», привел к Кубку Гагарина.

«Локомотив» и «Авангард» встречались в рамках четвертьфинала плей-офф в минувшем сезоне. Тогда исход серии, шедшей со счетом 3-3, решился только в седьмом матче, по итогам которого ярославцы вышли в полуфинал. В текущем сезоне команды еще не встречались, однако в ходе предсезонного турнира омичи обыграли ярославцев.

Алла Чижова