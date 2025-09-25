БДТ снял с репертуара спектакль с Басилашвили и Фрейндлих

Спектакль «Лето одного года» сняли с репертуара Большого драматического театра имени Товстоногова. Об этом сообщила пресс-служба БДТ. Главные роли в постановке исполняли народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Премьера спектакля состоялась в декабре 2010 года. За это время его показали 221 раз. В основу постановки легла пьеса американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере».

«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам»,— следует из пресс-релиза. Театр пообещал помочь купить билеты на другие спектакли зрителям, которые уже записались в лист ожидания на «Лето одного года».

«От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом,— сказал Олег Басилашвили News.ru.— Все, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует». Еще год назад артист заявлял, что не собирается уходить со сцены: «Вот помру, тогда и уйду».

News.ru пишет, что первой от роли в спектакле отказалась Алиса Фрейндлих. Однако, по информации «Фонтанки», недавно актриса была на сборе труппы и никаких заявлений не делала. В прошлом сезоне спектакль несколько раз отменяли из-за состояния здоровья одного из актеров, отмечает издание.