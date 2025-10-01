Черный столб дыма на Софийской улице напугал жителей Купчино

Вечером 1 октября очевидцы пожаловались на черный столб дыма, образовавшийся над Купчино. По их словам, в воздухе пахло гарью и пластиком, видимость была снижена.

Прибывшие к дому 58 по Софийской улице пожарные установили, что местных жителей напугал горящий мусорный контейнер.

По данным пресс-службы МЧС, пожар начался в 18:20, он был ликвидирован за 13 минут усилиями двух пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец погиб при пожаре в двухкомнатной квартире на Лахтинской улице, еще три человека пострадали.

Андрей Маркелов