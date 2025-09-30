Петербуржец погиб при пожаре в квартире на Лахтинской улице, трое пострадало

Возгорание в двухкомнатной квартире дома на Лахтинской улице обернулось смертью петербуржца. Из-за пожара из опасной зоны пришлось вывести восемь человек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Вызов по происшествию поступил специалистам в 16:04. В доме № 8 по Лахтинской улице горела двухкомнатная квартира. Площадь пожара достигла 25 кв. м при общей 80 кв. м.

Чуть больше часа ушло у спасателей на тушение жилья. Из опасной зоны эвакуировали восемь человек. В результате пожара пострадали три женщины, на месте обнаружен труп мужчины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека погибли и один пострадал в результате пожара в поселке Горелово.

Татьяна Титаева