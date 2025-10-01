В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве жены и двух детей

В Ульяновске задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей супруги и двух малолетних дочерей. Об этом сообщила пресс-служба СКР. До этого отец семейства попытался наложить на себя руки. Ему оказали медпомощь, а после этого его доставили в следственный отдел.

Тела 27-летней матери и ее детей сегодня обнаружили в квартире на Киевском бульваре Ульяновска. Они погибли от ножевых ранений, сообщил источник «Ъ».

URA.RU и «Комсомольская правда» сообщили, что муж и отец якобы страдал лудоманией — зависимостью от азартных игр. У семьи, по утверждению изданий, были финансовые проблемы.

Следователи не сообщают о предварительном мотиве преступления. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Убийце грозит пожизненное лишение свободы.