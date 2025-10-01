Опубликовано видео с места убийства в Ульяновске женщины и ее малолетних детей

Следственное управление СКР по Ульяновской области опубликовало видео с места убийства молодой женщины и двух ее малолетних дочерей.

На видео видно, что по квартире разбросаны вещи, ванна наполнена водой с кровью, следователи-криминалисты с помощью специального оборудования рассматривают следы крови по всей квартире и снимают отпечатки пальцев.

Как сообщал «Ъ-Волга», тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире одного из многоквартирных домов на бульваре Киевском Заволжского района Ульяновска свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

По данным источника, близкого к следственной группе, мать и ее дочери погибли от ножевых ранений, по одной из основных версий следствия, убийство мог совершить супруг погибшей женщины.

Андрей Васильев, Ульяновск