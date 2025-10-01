К убийству жены и двух детей в Ульяновске может быть причастен отец семейства

Следователи проверяют отца семейства на причастность к убийству супруги и двух малолетних дочек в Ульяновске. Подозреваемый попытался совершить самоубийство, но его госпитализировали. Об этом сообщили в СКР по региону, передает ТАСС.

«Пока нет возможности проводить с ним следственные действия, он госпитализирован в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет, (состояние.— "Ъ") стабилизировали»,— заявил собеседник агентства.

Сегодня после обеда в квартире на Киевском бульваре Ульяновска обнаружили тела 27-летней женщины и двух ее дочек с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи сообщали, что на причастность к преступлению проверяют близкого родственника погибших. По информации источника, мать с дочерьми погибли от ножевых ранений.