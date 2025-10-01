Объявился на Урале

Евгений Кузнецов, в апреле покинувший петербургский СКА, нашел новый клуб. Звездный форвард, репутацию которого подпортили несколько не имеющих прямого отношения к спорту историй, через три с половиной недели после старта регулярного чемпионата Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) присоединился к одному из грандов Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу». Контракт 33-летнего игрока с командой рассчитан до конца текущего сезона.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Кузнецов

О том, что «Металлург» заключил контракт с Евгением Кузнецовым, сообщила пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение между клубом из Челябинской области и воспитанником челябинского хоккея, вернувшимся в Россию год назад после 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, рассчитано до конца нынешнего сезона.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России, один из ключевых игроков чемпионского «Вашингтон Кэпиталс» образца 2018 года в это межсезонье довольно долго оставался без команды.

С момента расторжения прошлого соглашения, с петербургским СКА, прошло более четырех месяцев, а 5 сентября стартовало новое регулярное первенство КХЛ. В прошлом чемпионате карьера Кузнецова продолжила идти на спад. И так сильно сдавший в последние годы форвард, чья репутация пострадала от скандалов с не очень хорошим оттенком (в 2019 году Международная федерация хоккея отстранила его на четыре года после положительной допинг-пробы на кокаин, а в 2024 году Евгений Кузнецов стал клиентом программы помощи игрокам НХЛ, которая поддерживает в том числе хоккеистов с различными зависимостями), пропустил почти половину «гладкого» чемпионата. 19 из 39 матчей регулярки он завершил без набранных очков, пусть и получил в итоге 37 баллов за результативность. В play-off он также смотрелся бледно.

Впрочем, для «Металлурга» это подписание может оказаться сравнительно удачным ходом. Дело в том, что в составе команды нет по-настоящему классного центрального нападающего. К тому же цепляют взгляд вероятные финансовые детали контракта: если верить «Матч ТВ», базовая зарплата Кузнецова в Магнитогорске составит всего 10 млн руб., а внушительные выплаты на уровне окладов звезд КХЛ полагаются ему только в случае высокой продуктивности.

Роман Левищев