Дрозденко поручил продлить на год бесплатное посещение музеев для пенсионеров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил продлить на год право на бесплатное посещение пенсионерами отдельных музеев и музейных парков региона по карте «Ленинградская». Об этом глава субъекта сообщил в личном Telegram-канале.

Соответствующее поручение господин Дрозденко направил комитету культурного наследия и комитету соцзащиты. Губернатор рассчитывает, что мера поддержки будет действовать до Дня пожилого человека в 2026 году.

Глава области также поручил комитету по природным ресурсам сделать бесплатным посещение всех экотроп Ленобласти по акции до октября 2026 года. Господин Дрозденко уверен, что это будет стимулировать пожилых людей изучать многогранность Ленобласти, побывать в парках и музеях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЕКП «Ленинградская» начала действовать с 1 июня.

Татьяна Титаева