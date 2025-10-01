«Рыбинскую генерацию» возглавил экс-глава «Яркомунсервиса»

Генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» стал Юрий Овчинников. Об этом сообщили в организации.

Господин Овчинников родился в Рыбинске, прошел военную службу, завершив карьеру в звании подполковника запаса. После этого был помощником члена Совета Федерации, замглавы администрации Нарьян-Мара (Ненецкий АО), руководителем муниципального водоканала в Рыбинске. Последнее место работы — областное предприятие АО «Яркомунсервис».

«Главной задачей нового руководства является обеспечение перехода Рыбинской генерации в областное подчинение»,— уточнили в «Рыбинской генерации».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославскую областную думу внесен законопроект о передаче полномочий в сфере теплоснабжения Рыбинска и Гаврилов-Яма на уровень области. Муниципальные котельные с 1 января передадут на обслуживание «Яроблводоканала».

Алла Чижова