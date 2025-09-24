Теплоснабжением Рыбинска и Гаврилов-Яма займется область

В Ярославскую областную думу внесен законопроект о передаче полномочий в сфере теплоснабжения Рыбинска и Гаврилов-Яма на уровень области. Проект будет рассмотрен на заседании профильного комитета.

Ранее губернатор Михаил Евраев анонсировал передачу муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения в региональную собственность.

«Полтора года назад провели серьезную реформу в сфере ЖКХ: муниципальные котельные переданы на обслуживание Яроблводоканала. С 2024 года предприятие управляет 162 котельными в 11 округах, а с 1 января к ним присоединятся Рыбинск и Гаврилов-Ям»,— сообщал господин Евраев.

Консолидация объектов, согласно пояснительной записке к проекту закона, позволит обеспечить комплексное централизованное управление и контроль за модернизацией системы теплоснабжения. Принятие законопроекта не приведет к росту расходов и доходов областного бюджета, эксплуатация объектов будет осуществляться за счет тарифов теплоснабжающих организаций.

Алла Чижова