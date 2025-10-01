«Автодор» опроверг сообщения об очередях на АЗС на трассе М-12

ГК «Автодор» опроверг сообщения, распространенные в Telegram-каналах, об очередях на АЗС на трассе М-12 и назвал эту информацию фейковой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме», — заявили в «Автодоре».

В пресс-службе организации также отметили, что скопление автомобилей не было зафиксировано ни на одной из станций.

Ранее стало известно, что в Крыму произошли перебои в поставках топлива. 25 сентября лава республики Сергей Аксенов заявлял, что АЗС в регионе будут обеспечены необходимым бензином марки АИ-95 в течение двух дней. Сегодня власти Крыма ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки, а господин Аксенов заявил, что «выровнять ситуацию» пока не удается.

В Татарстане плановые остатки бензина и дизеля на АЗС находятся в норме.

Диана Соловьёва