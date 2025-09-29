Полные баки

Средняя стоимость автомобильного топлива в России в розницу на этой неделе впервые перешагнула психологический барьер в 60 руб. за литр. За год популярные марки бензина и дизеля выросли в цене более чем на 20%, что быстрее, чем в 2024 и 2023 годах. Впрочем, оптовые цены на бирже начали снижаться. При этом, по данным Росстата, Татарстан вошел в десятку регионов с самыми низкими ценами. При этом перебоев с поставками топлива на АЗС в регионе тоже не наблюдается.

В Татарстане в 2025 году рост цен на автомобильное топливо оказался самым существенным за три года и в сентябре впервые превысил 20% в годовом выражении — по сравнению с сентябрём 2024 года. При этом наиболее существенный рост зафиксирован в последние недели сентября. По данным мониторинговых систем, литр бензина марки АИ-92 на 29 сентября стоил в среднем 56,43 руб., подорожав за неделю на 3%. АИ-95 вырос в цене за неделю на 3,38% до 61,14 руб. Дизельное топливо прибавило в цене 1,5%, подорожав до 67,5 руб. за литр.

АИ-92 в сентябре 2024 года продавался в среднем по 46,98 руб. за литр, АИ-95 — по 50,71 руб., солярка — по 54,49 руб. за литр в розницу. Специальные марки топлива под собственными брендами АЗС обойдутся в среднем дороже на 1–3 руб. за литр. Стоимость АИ-98 приблизилась к 85 руб. за литр, а АИ-100 — превысила 87 руб.

В среднем по России за минувшую неделю цены на топливо были выше и впервые перешагнули психологический барьер в 60 руб. за литр. На 29 сентября АИ-92 стоил 60,33 руб. за литр, АИ-95 — 64,05 руб., ДТ — 72,02 руб. за литр. Сильнее всего год к году подорожала солярка — почти на 24%. Девяносто второй вырос в цене на 23,3%, девяносто пятый — на 22%.

По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», рост цен на бензин зафиксирован сразу в 49 регионах страны, причем увеличение составило минимум 1,8%. Наиболее резкий скачок цен отмечен в Чеченской Республике (+15,9%) и Республике Дагестан (+14,7%). О снижении цен на бензин информации нет. Умеренным ростом отметились цены на бензин в Москве и Санкт-Петербурге — на 0,9% и 0,5% соответственно.

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в целом в августе 2025 года составила 62,18 р./литр (+1,1 р./литр по сравнению с июлем 2025), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 58,93 р./литр (+1,04 р./литр по сравнению с июлем 2025), АИ-95 — 64,32 р./литр (+1,2 р./литр по сравнению с июлем 2025), АИ-98 и выше — 84,81 р./литр (+0,26 р./литр по сравнению с июлем 2025), на ДТ — 71,57 р./литр (+0,06 р./литр по сравнению с июлем 2025).

Данные Росстата отличаются от мониторинга в сторону понижения. Здесь Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России с самым дешевым бензином. По итогам августа 2025 года средняя потребительская стоимость топлива в республике составила 58 руб. за литр, следует из аналитики агентства «ПромРейтинг».

Генеральный директор ООО «Топливная компания „ТранзитСити“» (сеть АЗС IRBIS) Ирек Валиев сообщил Ъ, что компания подняла розничные цены на бензин и дизель вслед за ростом оптовых цен для балансировки переменных затрат. Что касается дефицита автотоплива, то в настоящее время его нет.

«У нас собственные нефтебазы, плановые остатки в норме», — сообщил Ъ господин Валиев.

Как ранее писал Ъ, с 28 июля по 22 сентября количество продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в аналитической компании «ОМТ-Консалт». Это около 1,6% от всех АЗС в стране. Среди АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний сокращение составило 0,8%, среди независимых — 4,1%. Мониторинг включал данные с 17 тыс. АЗС, продающих бензин и дизтопливо. Анализ велся с момента, когда на рынке начали фиксироваться перебои.

Больше всего проблемы, по данным «ОМТ-Консалт», затронули Южный федеральный округ, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем на 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе снижение зафиксировано на уровне 2%, в Центральном федеральном округе — 1,5%. В разрезе регионов самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число торгующих бензином АЗС снизилось на 12–14%.

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах в минувшую пятницу немного снизилась после нескольких дней роста до рекордных значений, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Бензин АИ-92 подешевел на 0,06% до 73,804 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,08% до 79,855 тыс. руб. за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,56% до 70,816 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подешевел на 3,99% до 24,886 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 1,04% до 73,768 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,31% до 19,453 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введёт запрет для непроизводителей дизельного топлива. Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей — до 31 октября.

Информационно-мониторинговые системы фиксируют достаточное наличие всех видов топлива на АЗС всех сетевых операторов в Татарстане. По данным еженедельного мониторинга ГБУ «Управление рационального использования ТЭР», за период с 16 по 24 сентября произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-92 в 11 регионах ПФО. Причем сильнее всего — в Татарстане, на 2 руб. Меньше всего — в Пензенской области, на 15 коп. В республике Башкортостан — на 30 коп., в Оренбургской области — на 40 коп., в Ульяновской области — на 30 коп., в Кировской области — на 50 коп., в Пермском крае — на 40 коп., в республике Мордовия — на 40 коп., в республике Марий Эл — на 50 коп., в Нижегородской области — на 70 коп., в Чувашской республике — на 40 коп. В Татарстане сохраняется наименьшая цена литра АИ-92 — 56,74 руб.

